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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 15:00

Мурманские, волгоградские, тульские, пермские и ставропольские проекты МХК «ЕвроХим» стали победителями Национальной премии «Наш вклад»

«Наш вклад» – первая в России премия, которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Участники Национальной премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

Всего на премию в 2022 году поступило более 400 заявок от компаний из всех российских регионов. Экспертный отбор успешно прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями. Все они стали финалистами и получили статус «Партнёр национальных проектов».

Образовательная программа «E-Generation» - один из проектов МХК «ЕвроХим». Он направлен на повышение интереса школьников к химии, поддержку талантливых ребят через программы дополнительного образования, олимпиады, конкурсы. Ключевое значение имеет принцип преемственности в подготовке инженеров – от школьной скамьи до университета и учебных центров на заводах «ЕвроХим», интеграция обучения, науки и производства. Только для реализации калийных проектов в Волгоградской области и Пермском крае «ЕвроХиму» необходимы 2 тысячи человек. Участники программы – это потенциальные работники новых производств. Компания обеспечивает целевое обучение в 10 российских университетах, предоставляет корпоративные стипендии, дает возможность пройти практику на своих мощностях, организует конференции для учителей. Сейчас программа «E-Generation» действует в Мурманской, Ленинградской, Тульской, Волгоградской областях, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Вторая программа – «Общественные пространства» направлена на создание новых точек притяжения, запускающих развитие комфортной экологичной городской среды. Приоритетом является формирование парковых зон и площадей. Компания реализует три масштабных проекта. В Красноярском крае это комплексная реконструкция площади им. 50-летия Советской власти в городе Белореченске. Предусматривается, что она активизирует и катализирует развитие центра города в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда».

В Мурманской области «ЕвроХим» разрабатывает и реализует проект Тематического парка «Гиперборея» в Ковдоре. Первая очередь проекта осуществлена как часть программы Мурманской области «Городская среда». Следующая будет реализовываться в процессе участия в федеральном конкурсе «Развитие малых городов и исторических поселений».

В Волгоградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» создается тематический «Парк Героев» в Котельникове. Также во всех городах присутствия компании в сотрудничестве с местными экологическими и волонтёрскими организациями закладываются аллеи адаптированных к местности деревьев.

52 финалиста премии представляют некоммерческий сектор, 40 – крупный бизнес, 16 – госкорпорации и госкомпании, 7 – средний бизнес и 14 – малый бизнес. 63% проектов имеют федеральный масштаб, 37% - региональный. В топ-5 регионов по количеству реализованных компаниями-участниками премии проектов входят: Кемеровская область (86 проектов), Ленинградская область (77 проектов), Красноярский край (75 проектов), Московская область (75 проектов), Мурманская область (74 проекта).

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