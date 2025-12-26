Мурманские волонтёры поздравили бойцов, проходящих лечение в военном госпитале

Активисты регионального отделения партии «Единая Россия» вместе с волонтёрами Колледжа экономики и информационных технологий передали сотрудникам одного из военных госпиталей индивидуальную посылку с вязаными носками и сладостями по просьбе жительницы областного центра Макаровой Марии Михайловны, письма и поздравительные открытки от учащихся мурманской гимназии №3, а также 150 имбирных пряников.

«Делали пряники с душой всей группой, понимая, кому и для чего. В каждом из новогодних угощений – наше тепло, любовь и поддержка защитников Родины», – рассказала студента 4 курса колледжа по специальности «Поварское и кондитерское дело» Ульяна Вергейчик.

По мнению члена партии Андрея Фролова, забота о наших защитниках – это не просто слова, а реальные действия.

«Поддержка участников СВО – ключевое направление народной программы. Для нас очень важно, чтобы они знали – вся страна с ними. Только вместе мы можем сделать многое. Гордимся и уважаем каждого Героя Отечества», – заключил единоросс.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/murmanskie-volontery-pozdravili-bojcov-prohodyashih-lechenie-v-voennom-gospitale