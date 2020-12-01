Мурманские волонтёры продолжают свою работу

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора в преддверии дня добровольца посетил мурманский центр развития волонтёрского движения и вручил сотрудникам и активистам благодарственные письма и памятные подарки.

Городской центр развития волонтёрского движения является местом притяжения активных и неравнодушных молодых людей, для которых добровольная и безвозмездная помощь окружающим является неотъемлемой частью жизни. Двери учреждения открыты и для волонтёров со стажем, и для тех, кто ещё только вступил на путь добровольчества.

– Стоит отметить, что организация волонтёрского движения в Мурманске находится на достаточно высоком уровне и продолжает стремительно развиваться, – прокомментировал Евгений Никора. – Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за их непростую, но очень важную работу, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

К слову, в областном центре совсем недавно состоялась торжественная церемония награждения мурманских добровольцев за активное участие в общероссийской акции «#МыВместе». Семь представителей волонтёрского штаба и «горячей линии» столицы Заполярья были награждены грамотами и памятными медалями Президента Российской Федерации. Также восемь активистов были награждены благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодёжи.