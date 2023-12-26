Мурманские волонтёры провели благотворительную новогоднюю акцию «Подари детям счастье»

С 5 по 25 декабря в Мурманске проходила благотворительная новогодняя акция «Подари детям счастье», в рамках которой осуществлялся сбор новогодних подарков для детей, находящихся в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям», а также маленьким пациентам, проходящим длительное лечение в медицинских учреждениях города.

Организатором мероприятия выступил Центр развития волонтёрского движения. Акция состоялась в седьмой раз. Каждый год волонтёры собирают подарки, готовят небольшое представление и отправляются в костюмах сказочных героев поздравлять детей.

Для маленьких северян было собрано около 500 различных подарков. Партнёрами акции стали: администрация города Мурманска и депутаты Совета депутатов города Мурманска, ОАО «РЖД», УФСИН России по Мурманской области, АО «82 судоремонтный завод», муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы», ООО «Город-М».

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году к акции подключились не только партнёры, но и многие жители города. До 25 числа любой желающий мог купить подарок и принести в один из молодежных центров МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Все собранные подарки будут переданы специалистами и волонтёрами Центра развития волонтерского движения в Мурманский центр социальной помощи семье и детям, а также в онкологическое отделение Мурманской областной детской клинической больницы и в детское травматолого-ортопедическое отделение Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26397&page=1