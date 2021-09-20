Мурманские волонтёры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и посещать театр со скидкой

В Мурманской области в рамках реализации концепции развития добровольчества разрабатывается система нематериальной мотивации для граждан, участвующих в волонтерской деятельности. Об этом на оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Чибис, сообщил председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко.

«В Мурманской области растёт количество граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими программ и проектов, происходит самоорганизация добровольцев в различных сферах деятельности, – отметил Егор Хаценко. – Утверждение концепции развития добровольческого движения Мурманской области позволяет сформировать системную работу в области подготовки добровольцев, информировать всех заинтересованных лиц о возможности участия в добровольческих проектах и координировать деятельность всех существующих объединений, занимающихся добровольческой деятельностью в Мурманской области».

Как подчеркнул председатель комитета, концепция, в числе прочего, предполагает усовершенствование имеющейся системы мотивации добровольцев. Для участия в программе волонтер должен оформить Единую карту жителя Мурманской области, которая также является банковской картой и персонализированным удостоверением, которое придёт на смену волонтёрской книжке. Для учёта отработанных добровольцем часов планируется настройка синхронизации с порталом Добро.ру.

«В соответствии с количеством отработанных часов волонтёру будет присваиваться уровень – от 1 до 4, и станут доступны опции мотивационной программы, – сообщил Егор Хаценко. – В их числе – возможность получения скидок в сети партнёров, на посещение культурно-массовых мероприятий региональных учреждений культуры, а также бесплатного посещения учреждений культуры, спортивных мероприятий. Кроме того, возможно предоставление скидки на посещение плавательного бассейна, на заправках, частичная компенсация связи и расходов на топливо, а также право на получение льготного (волонтёрского) проездного билета за 50% от полной стоимости».

Реализация программы и выдача карт планируется с 5 декабря 2021 года, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.