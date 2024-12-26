Мурманские волонтёры вручили детям подарки

В «ДОБРО.Центре» развития волонтёрского движения города Мурманска МАУ МП «Объединение молодёжных центров» провели традиционную новогоднюю благотворительную акцию «Подари детям счастье».

Сегодня волонтёры организовали для детей, находящихся в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, развлекательную программу, показали новогодний спектакль и вручили подарки.

С наступающим Новым годом ребят также поздравил первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев, от мурманского отделения всероссийской партии «Единая Россия» он вручил им ноутбук, чтобы дети могли использовать новую технику для игр и занятий.

Сбор новогодних подарков для ребят из центра, а также для маленьких пациентов, проходящих лечение в учреждениях здравоохранения Мурманской области, проходил в декабре. Благодаря партнёрам акции и жителям Мурманска было собрано более 1000 различных подарков для маленьких северян. Активное участие всех желающих позволило создать настоящую новогоднюю атмосферу.

Кроме того, в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо» сегодня ребят из Мурманского центра социальной помощи семье и детям поздравили активисты Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29119&page=1