Мурманские врачи обратились с просьбой провести Парад Победы в закрытом формате

Сегодня губернатор Андрей Чибис встретился с председателем Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Ольга Суна рассказала главе региона, что медицинские работники Кольского Заполярья с тревогой относятся к проведению Парада Победы в классическом формате, и попросила рассмотреть возможность организовать мероприятие без зрителей. Врачи всерьёз опасаются всплеска CoViD-19 после парада, который состоится 24 июня.

«Профессиональное сообщество очень озабочено. Если парад пройдет с массовым участием людей, врачи переживают, как бы не было вспышки заболевания. Мы понимаем, что это великий праздник, но вопрос в количестве зрителей. Не все носят маски или носят их неправильно, не соблюдают другие важные правила, например, социальную дистанцию. Риск заражения очень высокий», – сказала представитель профсоюза.

Как подчеркнул губернатор, по подсчетам организаторов на Парад Победы может собраться порядка десяти тысяч зрителей. Вопрос о формате проведения мероприятия, учитывая позицию медицинского сообщества, будет рассмотрен правительством Мурманской области сегодня.

«Мы, безусловно, учтём мнение медиков при определении формата проведения Парада Победы. Вы правы, что выдержать социальную дистанцию будет практически невозможно», – отметил губернатор.

Ольга Суна подчеркнула, что в связи с эпидемиологической ситуацией День медика в этом году пройдёт в онлайн-формате. В профессиональном сообществе обсуждался вопрос возможного переноса празднования на сентябрь, но в итоге было принято решение перенести праздник на интернет-площадки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор поблагодарил всех врачей Мурманской области за их труд, отдельно передал слова благодарности тем, кто принимает участие в лечение больных коронавирусом.