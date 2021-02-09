Мурманские врачи отмечены в межрегиональном конкурсе «Земский доктор»

Трое мурманских врачей отмечены по итогам межрегионального конкурса «Земский доктор». В числе победителей - врач-терапевт Виктория Бондарь, врач-кардиолог Татьяна Богданова, врач-отоларинголог Денис Коровкин.

Организаторами конкурса выступили АО «СУЭК» и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». В его рамках выбирали специалистов медицинских учреждений, работающих на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании в девяти регионах России. В Мурманске её представляет АО «Мурманский морской торговый порт».

Как отмечали организаторы, конкурс призван поддержать представителей одной из важнейших для всех нас профессий - медицинских работников и стимулировать их на дальнейшее повышение качества услуг. Итоги были подведены на основе общественного онлайн-голосования. Победители отмечены призами и наградами АО «СУЭК» и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».