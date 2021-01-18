Мурманские врачи приняли участие в вебинаре с ведущими специалистами страны

Трое мурманских врачей приняли участие в онлайн-семинаре, организованном АНО «Новые технологии развития» при содействии Фонда социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АО «Мурманский морской торговый порт». Основными докладчиками вебинаров стали руководители направлений и специалисты ведущих медицинских учреждений России: ФГБУ «Поликлиника № 3», ФГБУ «Поликлиника № 5» и Детский санаторий «Поляны» Управления делами Президента, а также ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России. В вебинарах участвовали врачи-практики из регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании: Республик Бурятия и Хакасия, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей.

Среди основных направлений, рассмотренных в ходе семинара, организаторы выделили следующие актуальные вопросы: COVID-19 и социум - поиск эффективного решения для ограничения распространения вируса; лечение пневмоний и других заболеваний легких; реабилитация и профилактика после COVID-19; лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта; современные подходы в лечении болезней сердца; опыт лечения детей с новой коронавирусной инфекцией.

«Семинары были четко организованы, интересны и содержательны. Выступали прекрасные докладчики, а общение было по-настоящему полезным», - сказала заведующая 1 терапевтическим отделением ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» врач-терапевт Елена Оболенцева.

«Благодарю за хорошо организованный семинар. Получено много практической информации. Обмен опытом врачей из разных стационаров в борьбе с новой инфекцией очень полезен. Надеюсь, что организация подобных онлайн-встреч будет продолжена и в будущем, поскольку, благодаря таким форматам, действительно повышается доступность получения качественной информации», - отметила врач - клинический фармаколог ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина» Инна Сельдимирова.

Учебно-методические мероприятия для специалистов региональных медицинских учреждений организуются АНО НТР и Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» с 2017 года в рамках Программы «Наше здоровье: новые подходы к организации здравоохранения». Цель программы – повышение уровня медицинских услуг для населения территорий за счет внедрения современных лечебных методик в практику работы медучреждений в условиях борьбы с пандемией коронавируса.