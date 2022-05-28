Мурманские юнармейцы получили медали Министерства обороны РФ

В Доме детского творчества имени А. Бредова 27 мая состоялось награждение мурманских юнармейцев, принявших участие в Параде Победы 9 мая. В торжественной обстановке юнармейцам вручили памятные медали Министерства обороны Российской Федерации.

В этом году ребята из общественного движения «Юнармия» участвовали в параде, посвященном празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов уже в шестой раз.

Участие в таком важном мероприятии – всегда тяжёлый и ответственный труд, состоящий из каждодневных длительных тренировок и самодисциплины.

Возглавлял парадный расчёт мурманских юнармейцев Буров Василий Анатольевич, учредитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Мурманской области, член центрального совета Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников» России, член регионального штаба юнармейского движения Мурманской области.

В настоящее время в ряды мурманских юнармейцев входит более 650 северян. Движение активно развивается в городе-герое с 2017 года. Ребята являются постоянными участниками патриотических мероприятий, уроков мужества, торжественных митингов, городской Вахты Памяти и скорби, почетных караулов у памятников, обелисков и памятных досок, принимают участие во Всероссийских сборах детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22421&page=1