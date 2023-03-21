Мурманские юноши и девушки соревновались в оборонно-спортивной игре «Тактика»

Участниками стали северяне в возрасте от 14 до 23 лет. Мероприятие прошло на базе Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания, организатор – МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

«Тактика» - это станционная игра с элементами общевойсковой подготовки. Она включает пять этапов: физическая подготовка; огневая подготовка; подготовка по радиационной, химической и биологической защите; интеллектуальный конкурс; соревнования по военно-прикладным видам спорта.

Как сообщает администрация города Мурманска, игроки подтягивались на перекладине, отжимались от пола, стреляли из пневматической винтовки, собирали и разбирали автомат Калашникова, отвечали на вопросы викторины «Дни воинской славы России».

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и дипломами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24629&page=1