Мурманские железнодорожники и портовики прошли испытание на прочность

ОАО «РЖД» и Мурманский морской торговый порт запустили движение по обходному пути с гарантированными размерами грузопотока. Параметры движения оцениваются монополией в 15 пар поездов в сутки. Полностью восстановить объёмы движения в столицу Заполярья РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.

Напомним, из-за обрушения моста через реку Кола железнодорожное сообщение с Мурманском прекратилось, и порт был вынужден приостановить свою работу. Несмотря на то, что все железнодорожные операции в порту тогда были остановлены, сотрудники АО «ММТП» производили сервисное обслуживание, монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования и парка специальной техники. Сейчас, когда железнодорожное полотно объездной дороги уложено, Мурманский морской торговый порт возобновил погрузочно-разгрузочные работы, связанные с ж/д операциями. По словам генерального директора АО «ММТП» Алексея Рыкованова, уже в начале июля к причалам порта планируется подход судов класса «Capesize» под погрузку руды и угля. Дополнительно отметим, что принимать и обрабатывать суда такого класса в Северо-западном регионе России может только морской порт Мурманск.

«ОАО «РЖД», правительство Мурманской области проделали масштабную работу и в настоящий момент Мурманский морской торговый порт получил подтверждение, что в порт ежесуточно будет поступать не менее 15 пар поездов с различными грузами. Это позволит предприятию работать в объёме чуть меньше, чем на полную мощность и минимизировать финансовые потери», - сообщает руководство порта.

«В Мурманске была проведена масштабная работа по восстановлению железнодорожного сообщения. Всего за 18 дней обходной путь был построен, а открыт на четыре дня раньше намеченного срока. При этом во время проведения данных работ, коллеги из ОАО «РЖД» оказывали существенную поддержку в определении альтернативных логистических решений, найдены специальные технологические возможности на время восстановления ж/д сообщения и ряд мер по снижению финансовых потерь от прекращения перевозок», - говорит заместитель генерального директора АО «СУЭК» - директор по логистике Денис Илатовский. Он также отметил личный вклад заместителя генерального директора - начальника Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Геннадия Верховых, который в течение всего периода строительства лично контролировал ход восстановительных работ, что позволило портовикам и железнодорожникам пройти испытание на прочность.

Аналитики на рынке также подчеркивают, что прекращение перевозок в адрес Мурманска ещё раз подчеркнуло преимущества Мурманского морского торгового порта, к которым относятся более выгодные варианты логистики, стоимость фрахта, скорость обработки грузов. В частности, в мае фрахт из Мурманска в океанских судах класса «CapeSize» до Китая для железной руды составлял всего около 20 долларов за тонну. Другим важным аспектом является скорость погрузки судна, интенсивность погрузочно-разгрузочных работ, которая в ММТП составляет 25 тысяч тонн в сутки на каждом причале.

Также сложившаяся ситуация дала толчок для поиска новых логистических решений. В настоящий момент совместно с ОАО «РЖД» и грузоотправителями АО «ФосАгро», группой «Акрон», АО «МХК «Еврохим», налажено тесное взаимодействие и координация по отгрузке минеральных удобрений и апатитового концентрата в адрес Мурманского морского торгового порта по объездному пути. Это позволит планировать отгрузку и перевалку через причалы ММТП запланированных на 2020 год объёмов грузов, в том числе железорудного, апатитового концентрата и минеральных удобрений, их оптимальную логистику и доставку на целевые рынки конечным потребителям.