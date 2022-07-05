Мурманские железнодорожники и портовики установили два рекорда

Сразу два новых производственных рекорда были установлены в канун Дня работников морского и речного флота предприятиями-партнерами: Октябрьской железной дорогой ОАО «РЖД» и АО «Мурманский морской торговый порт».

28 июня в течение двенадцатичасовой смены портовики обеспечили выгрузку 495 вагонов с навалочными грузами. Авторами второго рекорда стали мурманские железнодорожники: 2 июля в течение суток они обработали 1234 вагона, в том числе 855 – для АО «ММТП».

Как подчеркивают специалисты, это стало возможно, благодаря активной системной работе руководства ОАО «РЖД», Октябрьской железной дороги, Национальной транспортной компании, органов власти Мурманской области по формированию условий для расширения возможностей Мурманского транспортного узла и четкой организации работ на всех этапах транспортно-логистического коридора.

«Взаимная готовность учитывать специфику работы предприятий-партнёров позволяет каждому из них ставить максимальные задачи и успешно решать их. Поздравляю всех, чей труд позволил добиться таких результатов!», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: АО «ММТП».