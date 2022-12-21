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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.22 13:45

Мурманские «Звёзды спорта – 2022»

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное мероприятие «Звёзды спорта», на котором подвели итоги уходящего спортивного года. Заслуженные тренеры и отличившиеся спортсмены получили премии и награды.

Как отмечает администрация города Мурманска, знаковым событием в спортивной жизни города стал фестиваль «Гольфстрим». Это самый настоящий праздник, любимый мурманчанами всех возрастов. В этом году он прошел впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Участие в нем приняли 8,5 тысячи человек.

Традиционно мурманские спортсмены становятся победителями и призёрами соревнований различного уровня. Особо отмечены ветераны спорта и все те, кто внёс значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в заполярной столице.

Премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска» в 2022 году удостоены:

Казаков Степан Иванович – ветеран спорта города Мурманска, прославленный тренер;

Корытов Сергей Иванович – президент Федерации зимнего плавания, Ветеран спорта города Мурманска;

Негода Сергей Александрович – мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, Ветеран спорта города Мурманска, директор МАУ ГСЦ «Авангард»;

Постников Юрий Геннадьевич – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, Ветеран спорта РСФСР;

Скосырев Геннадий Иванович – мастер спорта СССР по биатлону и лыжным гонкам, чемпион СССР, ветеран спорта города Мурманска, «Отличник физической культуры и спорта»;

Тишкина Людмила Васильевна – директор ДЮСШ №1, член президиума Федерации спортивной гимнастики и акробатики города Мурманска, ветеран спорта города Мурманска;

Шелков Михаил Владимирович – заслуженный работник Физической культуры РФ, ветеран спорта города Мурманска, «Отличник физической культуры и спорта», президент федерации конькобежного спорта Мурманской области.

Знак «Почётный ветеран спорта» вручён:

Горельцеву Андрею Геннадьевичу – мастеру спорта СССР по классической борьбе, «Отличнику физической культуры и спорта», президенту Федерации спортивной борьбы города Мурманска и Мурманской области;

Симиренко Людмиле Александровне – мастеру спорта СССР по плаванию, «Отличнику физической культуры и спорта», члену Федерации плавания города Мурманска и Мурманской области.

Почётный знак «Ветеран спорта города Мурманска» получили:

Владимирская Ирина Владимировна – мастер спорта международного класса Российской Федерации по биатлону;

Гаврилов Михаил Александрович – кандидат в мастера спорта по биллиарду;

Гафуров Рестем Рафикович – тренер-преподаватель ДЮСШ №1, судья первой категории по спортивной гимнастике;

Головин Сергей Геннадьевич – «Отличник физической культуры и спорта», судья по лыжным гонкам, биатлону и легкой атлетике;

Данченков Владимир Иванович – кандидат в мастера спорта СССР по плаванию;

Литвинова Татьяна Анатольевна – тренер - преподаватель по плаванию первой категории;

Малышев Игорь Алексеевич – мастер спорта СССР по хоккею с мячом;

Маркова Татьяна Михайловна – член федерации лыжных гонок города Мурманска;

Мелашенко Надежда Леонидовна – тренер СШОР №12, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, член федерации художественной гимнастики города Мурманска;

Минин Валерий Павлович – мастер спорта СССР по биатлону;

Савельев Олег Дмитриевич – руководитель Федерации хоккея с мячом города Мурманска;

Сергиенко Анатолий Михайлович – судья Федерации хоккея города Мурманска;

Федоров Сергей Николаевич Активный – биатлонист и лыжник, победитель и призер соревнований по военному многоборью;

Якубицкий Иван Рэммович – тренер-преподаватель МБУДО «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», мастер спорта по боксу.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23911&page=1

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