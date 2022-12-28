Мурманских автовладельцев просят не мешать работе мусоровозов в новогодние праздники

Первые обильные осадки в зимнем сезоне устроили настоящую проверку на прочность для мусоровывозящих компаний Мурманской области. В подавляющем большинстве муниципалитетов за минувшую неделю сбоев в графике вывоза твёрдых коммунальных отходов не было. В этот раз «отличились» только ЗАТО Александровск и Мурманск, отмечает пресс-служба регоператора. Впрочем, и там работе коммунальщиков помешали не снежные завалы, а владельцы автотранспортных средств.

Ежегодно в осенне-зимний период в Мурманской области встаёт вопрос доступности мест складирования ТКО. По мере наступления холодов и из-за увеличения количества осадков автомобилисты сталкиваются со сложностями при парковке транспортных средств и зачастую не задумываются о том, что машина рядом с контейнерной площадкой может создать непреодолимые препятствия для работы регоператора. Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает: от ответственного отношения владельцев автомобилей напрямую зависит качество работы многих обслуживающих организаций, в том числе и занимающихся вывозом отходов.

Ежедневно на маршруты для вывоза ТКО в муниципалитетах выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регоператора. По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в теплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы забирает спецтехника не реже одного раза в неделю – в тёплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

Сейчас в Мурманской области насчитывается 6917 контейнерных площадок. В большинстве случаев рядом с площадкой для складирования ТКО оборудован участок для накопления крупногабаритного мусора. Это особенно следует учитывать тем, кто в преддверии долгих каникул собирается избавиться от старой мебели, допустимых для размещения отходов после ремонта и других предметов большого размера. На контейнерные площадки запрещено выносить старые автомобильные шины, так как они не относятся к коммунальным отходам. Чтобы их вывезли, владельцы покрышек должны обращаться в специализированные организации.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».