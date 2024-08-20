Мурманских экспортёров приглашают на консультацию по таможенному регулированию

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные компании региона на международную консультацию Российского экспортного центра на тему «Таможенное регулирование: документы, оформление, процедуры».

Процедуры таможенного оформления играют ключевую роль в международной торговле и всегда вызывают множество вопросов среди представителей бизнеса.

Ответить на них смогут Павел Буханов, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Республике Узбекистан, а также приглашенный спикер из ассоциации Таможенных брокеров Республики Узбекистан.

В рамках мероприятия эксперты поделятся информацией о:

• текущем состоянии и особенностях таможенного регулирования;

• пошлинах, преференциях, сертификации, фитосанитарном и ветеринарном контроле;

• техническом регулировании и новшествах в таможенном законодательстве в Республике Узбекистан.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, во время онлайн-встречи вы также сможете получить ответы на заранее направленные вопросы, а также уточнить перспективы вашей компании для последующего выхода на узбекский рынок.

Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции 22 августа 2024 года, начало в 10.00. Приём заявок на участие в данном мероприятии осуществляется до 21 августа 2024 года по ссылке.

В случае вопросов просьба обращаться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону + 7 (8152) 56-79-97 и в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону + 7 (8152) 48-65-37.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/