Мурманских младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием

Сегодня глава администрации города Мурманска посетил «Центр школьного питания» и лично убедился в готовности муниципального учреждения к новому учебному году.

С 1 сентября согласно указу Президента России все учащиеся младших классов должны получать бесплатное горячее питание. Для этого в Мурманске созданы все необходимые условия.

– Сейчас обсуждается вопрос о том, какой из вариантов питания – завтрак или обед – будет предоставляться юным мурманчанам. Но в любом случае наш центр школьного питания готов к работе в новых условиях, – рассказал Евгений Никора. – Отдельно подчеркну, что, начиная с этого года, учреждение заключило договор с новым поставщиком из Белоруссии на поставку охлажденного мяса птицы. Это позволит сэкономить порядка 35% бюджетных средств и направить их на развитие материально-технической базы, как самого центра, так и пищеблоков в образовательных учреждениях.

«Центр школьного питания» обслуживает 50 школ, лицеев и гимназий областного центра, в которых ежедневно питаются более 26 тысяч детей. В центре работают линии по производству полуфабрикатов высокой степени готовности из овощей, мяса и рыбы в вакуумной упаковке, а также пекарский цех.

– Чтобы обеспечить гарантированное качество пищи, разработана единая программа производственного контроля всей технологической цепочки: от получения продуктов у поставщика до раздачи готовой продукции, – прокомментировала первый заместитель директора МАУО «Центр школьного питания», депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Стоит отметить, что с момента создания учреждения в школах Мурманска не регистрировались пищевые отравления, связанные с питанием в образовательном учреждении.

К слову, в муниципальном учреждении «Центр школьного питания» применяется технология безналичной оплаты через систему электронных терминалов. Каждый родитель может получить сведения о движении денежных средств на лицевых счетах детей на официальном сайте центра. Для этого достаточно ввести номер лицевого счёта ребёнка и обозначить дату интересующего временного периода. Информация доступна круглосуточно.