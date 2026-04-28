Мурманских школьников научили правилам оказания первой помощи

Вчера на базе МБОУ г. Мурманска «СОШ №45» прошёл мастер-класс «Остановка кровотечения». Занятие было организовано совместно с представителями общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Главной целью прошедшего мероприятия было познакомить учащихся с основами оказания первой помощи, отработать практические навыки и объяснить значимость этих знаний в повседневной жизни.

Программа мастер-класса была разделена на несколько этапов: специалист Молодёжного центра гражданских инициатив МАУ МП «Молодёжь51» провёл теоретическое введение, где рассказал о важности сохранения спокойствия в экстренных ситуациях. Затем младший инструктор по первой помощи Российского Красного Креста Марина Новохатская продемонстрировала алгоритм действий при венозных и артериальных кровотечениях.

Далее школьники смогли самостоятельно отработать полученные навыки, включая наложение жгута и повязки под контролем инструктора. В завершение состоялось подведение итогов, индивидуальная работа с участниками и ответы на вопросы. Организаторами выступили молодёжное пространство «СОПКИ» (МАУ МП «Молодёжь51») и организация «Российский Красный Крест».

