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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 17:30

Мурманских школьников приглашают к участию в пятой онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

С 24 сентября по 27 октября в очередной раз пройдёт всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая организована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К участию приглашают учащихся Мурманской области.

Онлайн-состязание проводится уже пятый год. В прошлом году участие во всероссийской олимпиаде по безопасности дорожного движения приняли более 18 тысяч заполярных школьников.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, участие в олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из «личного кабинета»  перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.

«Безопасность детей – один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведём комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», – сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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