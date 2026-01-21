Мурманских школьников приглашают принять участие в «Уроке цифры», посвящённом кибербезопасности в космосе

С 19 января по 8 февраля в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проводится занятие для школьников по теме «Кибербезопасность в космосе» от «Лаборатории Касперского».

Урок адресован ученикам 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде. На уроке дети узнают, как передаются данные между Землей и космическими объектами, какие угрозы могут возникнуть при этом процессе и какие меры применяются для защиты информации, а также как работает спутниковая связь, что такое телеметрия и чем опасна подмена сигналов.

Для педагогов Мурманской области состоялся вебинар по уроку «Кибербезопасность в космосе». Вводную встречу провёл руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, за 2025 год в занятиях в рамках федерального проекта «Урок цифры» приняли участие более 50 тысяч обучающихся Мурманской области.

Подробная информация — на сайте https://урокцифры.рф/. Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560798/#&gid=1&pid=1