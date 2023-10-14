Мурманских студентов приглашают на «Финтрек»

18 октября стартует новый цикл вебинаров по финграмотности для студентов и преподавателей. В этот раз участников ждут 7 вебинаров продвинутого уровня с представителями Банка России, крупных российских компаний и вузов.

Задача – помочь студенту посмотреть на тему финансов с практической стороны, в том числе через призму поведенческой экономики, цифровизации, психологии. Эксперты разрушат мифы о цифровом рубле и криптовалюте, разберут поведенческие ловушки, расскажут о подводных камнях в страховании и кредитовании. Закрепить полученные знания участники проекта смогут во время практических занятий и дискуссий со спикерами. Те, кто успешно пройдет тестирования, получат именные сертификаты, а самые активные смогут поучаствовать в розыгрыше фирменного мерча.

Первая встреча состоится 18 октября в 10.00. Новый сезон «Финтрека» откроет директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, она расскажет о цифровом рубле.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, занятия будут проходить раз в неделю до 29 ноября включительно. Зарегистрироваться и подключиться к трансляциям можно на сайте. А чтобы быть в курсе новостей «Финтрека» – подписывайтесь на телеграм-канал проекта и группу во «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru