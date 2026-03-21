Мурманских студентов приглашают на «Финтрек»

Стартовал новый весенний «Финтрек». В этом сезоне проекта Банка России по финансовой грамотности студенты узнают, как выстроить оптимальную инвестиционную стратегию, проверить потенциал бизнес-идеи, защитить свои права в спорной ситуации с финансовой компанией.

В удобном пространстве геймифицированной платформы представлены видео по самым актуальным темам: от сбережений и инвестиций до налогов и пенсионной системы. Новый формат «Финтрека» позволяет максимально сфокусироваться на обучении и вынести из него полезные навыки. Онлайн-марафон продлится 2 месяца. Те, кто до 15 мая пройдёт его полностью – просмотрит все ролики и успешно справится с заданиями, получат именной сертификат участника.

«Присоединяйтесь к Финтреку – новый сезон нагляден, полезен и интересен. Это возможность максимально погрузиться в тему финансов, рассмотреть ее с разных сторон, в том числе через призму поведенческой экономики, цифровизации и психологии. Приятным бонусом станет фирменный мерч, на него будут обменивать баллы, которые слушателям начислят за каждое действие», – комментирует главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, чтобы присоединиться к марафону, нужно зарегистрироваться на платформе «Финтрек». Прогресс сохраняется в «личном кабинете», к пройденным темам можно вернуться в любое время. Желающие узнать больше о финансовой грамотности могут использовать библиотеку «Финтрека», где доступны материалы прошлых марафонов.

