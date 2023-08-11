Мурманским домом-интернатом для престарелых и инвалидов приобретён новый автомобиль для перевозки подопечных учреждения

Автомобиль будет использоваться для перевозки подопечных в медицинские учреждения, а также позволит вывозить большее количество жителей интерната на различные городские мероприятия.

Новое транспортное средство оборудовано всем необходимым: электроподъёмником для инвалидной коляски, обустроенным местом для инвалидов-колясочников, что позволяет перевозить пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Салон авто переоборудован под социальный транспорт для инвалидов-колясочников и частично освобождается от пассажирских сидений. Это делается для того, чтобы оставить достаточно места и для самих инвалидных кресел.

Для надежной фиксации инвалидной коляски на полу установлены специальные крепежные элементы. Помимо такого механизма, в салоне микроавтобуса достаточно пространства для перевозки колясок и в сложенном виде.

Пожилые и маломобильные северяне уже смогли совершить первую поездку и по достоинству оценить безопасность, комфорт и удобство нового транспортного средства, сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru