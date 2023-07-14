Мурманским экспортёрам помогут укрепить позиции на внешних рынках

В Мурманской области пройдёт обучение по программе «Экспортный стандарт для МСП» для опытных экспортёров. В разработке программы приняли участие ведущие эксперты институтов развития в сфере внешнеэкономической деятельности, представители бизнеса, банков, государственных учреждений.

Цель программы – разработка бизнес-плана по увеличению объёма выручки от экспортной деятельности и определение пути укрепления позиций на внешних рынках.

Участники научатся проводить бизнес-разведку, изучат инструменты создания ценностного предложения для зарубежных клиентов, детально проработают систему сбалансированных показателей, определят стратегию масштабирования экспорта, оценят эффективность бизнес-процессов.

Обучение будет проходить с августа по октябрь 2023 года. Принять участие могут малые и средние предприятия Мурманской области на безвозмездной основе.

Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по электронной почте: shchur@export51.ru; тел. +7 8152-56-79-97 (доб. 204).

Больше информации о программе можно найти на сайте АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» по ссылке.

Организация программы «Экспортный стандарт для МСП» осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.