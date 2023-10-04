Мурманским экспортёрам расскажут, как найти делового партнёра в Индии

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с Центром поддержки экспорта Мурманской области приглашает экспортно ориентированные компании региона на онлайн мероприятие, посвящённое развитию экспорта в Индию. Тема консультации - «Поиск партнёров в Индии - с чего начать».

Во время консультации руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Индии Тимур Векилов расскажет, как искать партнёра в Индии, какие существуют особенности при общении с индийскими партнёрами, и как текущая ситуация в мире влияет на российский бизнес с Индией.

Особое внимание будет уделено вопросам сертификации продукции, таможенных пошлин и логистических путей.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мероприятие пройдёт в формате видеоконференции 10 октября с 10.00 до 12.00. Приём заявок и документов на участие в данном мероприятии осуществляется до 6 октября 2023 года по ссылке.

Более подробную информацию можно получить в АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по телефону +7 8152 567997 или по электронной почте: info@export51.ru, а также в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону +7 8152-486-395.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает содействие субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».