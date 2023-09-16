Мурманским экспортёрам расскажут о продвижении на белорусский рынок

Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики проводит общую многоотраслевую международную консультацию РЭЦ по вопросам продвижения российского несырьевого экспорта на рынок Республики Беларусь. Она пройдёт 21 сентября в формате ВКС с 10.00 до 12.00.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот между Мурманской областью и Республикой Беларусь вырос в 7 раз. Основными статьями стали минеральные продукты, рыбная продукция, корма для животных и растительные и животные масла.

Приём заявок на консультацию проводится до 19 сентября включительно через личный кабинет на сайте Российского экспортного центра.

Более подробную информацию можно получить в Центре поддержки экспорта Мурманской области по телефону +7 (8152) 567-997, а также в региональном Министерстве развития Арктики и экономики по телефону +7 (8152» 486-395.