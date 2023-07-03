Мурманским экспортёрам расскажут об особенностях экспорта во Вьетнам

Школа экспорта РЭЦ приглашает на вебинар по ключевым особенностям экспорта во Вьетнам. Он пройдёт 13 июля в формате ВКС с 10.00 до 12.00.

Вьетнам – давний партнёр России, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям, заявил ранее на 24-м заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что цель по объёму товарооборота между Россией и Вьетнамом составляет 10 миллиардов долларов к 2025 году.

Регистрация до 11 июля включительно на сайте АО «Российский экспортный центр» по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов Центра поддержки экспорта Мурманской области по телефону (8152) 56-79-97, а также в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону (8152) 48-64-40.

Фото: https://gov-murman.ru