Мурманским молодожёнам предлагают «красивые даты» для бракосочетания в 2025 году

Три дополнительные даты: 25 мая, 6 июня и 8 июля могут выбрать влюбленные мурманчане для заключения брака в 2025 году.

Красивая числовая комбинация 25.05.2025 выпадает на воскресенье.

«Несмотря на это принял решение сделать его рабочим днём для мурманского отдела ЗАГС, чтобы влюбленные смогли узаконить свои отношения и получить заветный штамп и красивую запись в паспорте», – рассказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Торжественные церемонии бракосочетания состоятся и в День семьи, любви и верности, 8 июля также, несмотря на то что по вторникам регистрация брака обычно не проводится.

А 6 июня, в разгар полярного дня, влюбленные друг в друга и в природу Кольского Заполярья мурманчане смогут пожениться с 9.30 до полуночи.

Приём заявлений на 6 июня и 8 июля начнется с завтрашнего дня.