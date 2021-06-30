Мурманским подросткам предлагают попробовать себя в роли архитекторов и внести свой вклад в развитие города

Авторы проекта «Мой залив» приглашают юных жителей города Мурманска от 11 до 16 лет попробовать свои силы в роли архитекторов и активно повлиять на дальнейшее развитие своего города. Подросткам предлагают стать соавторами нового городского общественного пространства – смотровой площадки с видом на залив со стороны улицы Маяковского.

9, 10 и 11 июля в столице Кольского Заполярья откроет свои двери творческая мастерская, главными гостями которой станут представители Общества юных архитекторов из Санкт-Петербурга. Они поделятся собственными практиками, вместе с опытными архитекторами помогут северянам создать концепцию наполнения новой видовой площадки. Эта встреча – возможность лично познакомиться с профессионалами и попробовать свои силы.

На трёхдневном открытом мастер-классе подростки исследуют территорию будущей видовой площадки и предложат идеи для ее реконструкции. В результате будут созданы макеты, которые лягут в основу проекта. К 1 сентября проект реконструкции общественного пространства должен быть реализован в Мурманске.

Для участия не нужно обладать особыми художественными или иными навыками. Главное интерес и желание сделать свой город лучше. Занятия бесплатные. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, творческая мастерская проходит в рамках проекта «Мой Залив». Ранее на основе запросов горожан исследователи определили 7 мест с лучшими панорамами Кольского залива, где в этом году планируется обустроить смотровые площадки. Над шестью локациями работают архитекторы. Как будет выглядеть седьмая площадка – решат активные и творческие подростки Мурманска.

Автор проекта «Мой залив» – выпускник программы архитекторы.рф, мурманчанин Алексей Арушанян. Программа реализуется при поддержке Правительства Мурманской области. Исполнителями выступят региональное министерство градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области».