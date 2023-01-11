Мурманским предпринимателям расскажут о секретах кадрового менеджмента

Федеральный спикер и эксперт-практик Алёна Енова проведёт обучающий тренинг по формированию и приобретению навыков операционной работы с сотрудниками, а также методам мотивации персонала.

Участники получат практические навыки по найму и стажировке сотрудников, узнают о методах психологического анализа поведения соискателя, которые помогут в дальнейшем отсеивать неподходящих кандидатов. Также разберутся в типах личности по методике DISC и научатся правильному делегированию полномочий, освоят лучшие способы мотивации персонала.

На тренинг приглашаются индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане региона.

Участие бесплатно. Регистрация доступна по ссылке: https://mpat-event.timepad.ru/event/2289048/

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, обучающий тренинг от ведущего федерального спикера будет проведён 18 января в 18.00 в онлайн-формате.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Фото: https://gov-murman.ru