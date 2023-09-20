Мурманским предпринимателям расскажут об экспорте во Вьетнам

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает на международную консультацию «Пошаговое руководство к началу экспорта во Вьетнам». Она пройдёт 3 октября в формате ВКС с 10.00 до 12.00.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Вьетнам – давний партнёр России, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям.

К 2025 году планируется увеличить объём товарооборота между Россией и Вьетнамом до 10 миллиардов долларов.

Регистрация на консультацию до 29 сентября включительно через «личный кабинет» на сайте АО «Российский экспортный центр» по ссылке.

Более подробную информацию можно получить в АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» по телефону +7 8152 567997, а также в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области (телефон +7 8152-486-395).