Мурманским рыбопромышленникам передали новый траулер

Состоялась церемония подписания приёмного акта траулера Т30В. В подписании принимали участие ответственные лица заводов «Вымпел» и «Верфи братьев Нобель», владелец судна — компания «Карелрыба» (г.Мурманск), проектант и разработчик РКД - КБ «Ситех»

Как сообщает пресс-служба ООО «Си Тех», в отличие от старших собратьев, траулер проекта Т30В предназначен для работы в основном в территориальных водах РФ и отличается, в первую очередь, существенно меньшей ценой.

Представители КБ совместно с членами команды скрупулезно обсудили все компоновочные и технические решения. Достигнута договоренность о подготовке перечня изменений для серийной модификации судна.

В ближайшие дни траулер должен совершить переход в Мурманск и начать подготовку к промыслу.