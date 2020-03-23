Мурманским УК рекомендовали срочно вывезти снег со дворов

В управлении Первомайского административного округа состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний. Повестка дня традиционная – очистка придомовых территорий от осадков и вывоз складированного снега, посыпка дворов противогололедными материалами, а также противопаводковые мероприятия.

Представителям УК озвучили замечания, обнаруженные по итогам рейдов. Они, в свою очередь, отчитались о проделанной работе за прошлую неделю. Коммунальщикам напомнили о повышении температуры воздуха и предстоящем возможном паводке. Если организации не увезут складированный снег из дворов, то подтопления подвалов жилфонда не избежать.

– С начала года по результатам проверок наши специалисты составили 732 акта. Из них 340 были переданы в отдел по контролю за исполнением административного законодательства для привлечения виновных лиц к ответственности, – привел окружную статистику заместитель начальника управления Первомайского округа Валерий Урошлев. – Общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей.