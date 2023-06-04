Мурманским журналистам рассказали об особенностях работы в социальной сети «ВКонтакте»

В Мурманске состоялся обучающий семинар, посвящённый организации качественного информирования пользователей социальной сети «ВКонтакте». Мероприятие, организованное региональным Министерством информационной политики, посетили представители средств массовой информации, сотрудники пресс-служб муниципальных образований и администраторы госпабликов.

Спикером выступил руководитель команды внешнего продвижения социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Прохоров.

«Важно, что такие мероприятия мы проводим на регулярной основе. Социальные сети для наших граждан остаются самым популярным и удобным способом получения информации. Безусловно, все заинтересованы в их качественном ведении и наполнении. Мы пригласили Вячеслава, потому что получили запрос на эту тему от вас. Уверены, что мероприятие будет полезным», — отметила начальник управления по взаимодействию со СМИ Министерства информационной политики Мурманской области Любовь Дубова.

Вячеслав Прохоров рассказал о том, как меняются запросы аудитории соцсетей в России, об особенностях построения контент-плана, ведении сообществ и работе с аудиторией, о монетизации публикаций в соцсети «ВКонтакте» для СМИ. Кроме того, участникам семинара были предложены практические задания.

«Социальная сеть для современного журналиста и сотрудника любой пресс-службы — инструмент и конкурент. А самое главное — это один из самых демократичных способов укрепить связь со своими зрителями, слушателями, читателями, жителями Мурманской области. Встреча, которая состоялась в Мурманске с представителем соцсети «ВКонтакте», насущно необходима, чтобы успешно работать и на своём поле, и понимать тонкости алгоритмов социальных сетей», — прокомментировала мероприятие председатель регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.

Фото: https://gov-murman.ru