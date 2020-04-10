Мурманскими полицейскими задержан подозреваемый в поджоге автомобиля

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску обратилась 39-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что ночью через открытое окно почувствовала запах гари, выглянув на улицу, обнаружила принадлежащий ей автомобиль «Шевроле», полыхающим огнём.

Выехав на место происшествия, полицейские зафиксировали, что салон автомобиля по всей площади повреждён огнём. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Сотрудники изъяли с места происшествия следы, предположительно оставленные злоумышленником и опросили очевидцев инцидента. В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативниками был установлен и задержан подозреваемый.

Им оказался 33-летний безработный ранее не судимый житель областного центра. Мужчина признался полицейским, что совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения. Также подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что пошёл на преступления на почве личных неприязненных отношений к родственнику, который пользовался сгоревшим автомобилем.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.