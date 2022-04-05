Мурманский аэропорт ищет технического директора

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что в мурманский аэропорт требуется технический директор, которому готовы платить от 188700 рублей на руки.

Среди обязанностей работодатель указывает обеспечение высокого уровня безопасности полетов, достижение подчиненными службами и отделами предприятия высоких результатов профессиональной деятельности, контроль над технологическими процессами производства.

Работодатель ожидает, что будущий специалист имеет высшее техническое образование, стаж руководящей работы по техническому направлению не менее 5 лет, а также допуск к государственной тайне по 3 форме.

В вакансии отмечено, что по итогу работы за год будущего специалиста ожидает премирование. Компания обещает зарплату от 188700 рублей на руки и пятидневную рабочую неделю.