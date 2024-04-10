Мурманский ансамбль классического танца «Снежинка» стал лауреатом международного хореографического конкурса-фестиваля «Кремлёвские звёзды»

Ансамбль классического танца «Снежинка» центра образования «Лапландия» принял участие V Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Кремлёвские звёзды».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, на профессиональной сцене выступили 1700 участников более чем из 20 регионов страны. Выступления конкурсантов оценивали ведущие специалисты в области хореографического искусства. Образцовый детский коллектив Мурманской области ансамбль классического танца «Снежинка» (руководитель Татьяна Нерадкова, концертмейстер Татьяна Мацкевич) стал обладателем четырёх дипломов лауреата 3-й степени: в номинации «Классический танец» за исполнение «Русского танца» и «Серенады», в номинации «Деми-классика» за танцевальные номера «Адажио» и «Приднестровские мотивы».

Ансамбль также был награждён дипломами 1 степени в номинации «Классический танец» за исполнение танцевальных номеров «Цветы и змея» и «Весенний бал».

Фото: https://gov-murman.ru