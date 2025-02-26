Мурманский ансамбль «Сполохи» завоевал награды на международном фестивале в Костроме

С 21 по 24 февраля в Костроме состоялся XXXII международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Душа России – Кострома». Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ Сергей Прибытков) достойно представил Мурманскую область на фестивале и стал победителем в нескольких номинациях.

Участие в мероприятии приняли юные таланты из Мурманска, Костромы, Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Конкурс проходил по семи номинациям: танцевальное, вокальное и инструментальное творчество; конкурс молодых композиторов и бардов; театральное творчество; цирковое искусство и оригинальный жанр; художественная выставка. Мастерство участников оценивало экспертное жюри.

По итогам фестиваля заполярные артисты стали победителями и призёрами в следующих номинациях: лауреат I степени в номинации «Танцевальное творчество» (дуэт); лауреат I степени в номинации «Танцевальное творчество» (ансамбль); специальный диплом «За сохранение культурного наследия».

Отметим, что такие высокие результаты творческих коллективов Кольского Заполярья стали возможны благодаря системной поддержке со стороны областного правительства. Одним из важных пунктов стратегического плана «На Севере – жить» является поддержка народного творчества, в том числе местных самодеятельных коллективов. Работа учреждений культуры в этом направлении помогает заполярным артистам раскрывать свои таланты и повышать уровень мастерства, реализовывать смелые творческие проекты, а также достойно представлять наш регион на всероссийских и международных площадках.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс-фестиваль «Душа России – Кострома» организован творческим объединением «Триумф» при поддержке департаментов культуры, образования и науки Костромской области, а также Международной Академии Музыки Елены Образцовой и АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования».

Главные задачи фестиваля – это поиск и поддержка талантливой молодёжи, популяризация искусства, сохранение традиций многонациональной культуры России, а также повышение профессионального уровня участников и руководителей коллективов. Фестиваль способствует развитию толерантности, обмену опытом между коллективами и созданию условий для профессионального роста участников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/