Мурманский ансамбль танца «Радость» получил престижную награду международного конкурса

В декабре в Санкт-Петербурге в формате онлайн прошёл Международный конкурс по хореографическому и песенному исполнительству «Синий лён», организатором которого стал Международный союз хореографов. Профессиональные артисты представили свои выступления на суд профессионального жюри. Оценили творчество участников профессора и доценты Государственного института культуры Санкт-Петербурга.

В номинации «Народно-сценический танец» в трех возрастных категориях ансамбль танца «Радость» завоевал три диплома Лауреата I степени.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за подготовку участников конкурса художественный руководитель коллектива Феоктистова Лариса Федоровна и балетмейстеры ансамбля – Наталья Русакова, Дмитрий Смирнов, Екатерина Мамай, Ольга Замула и аккомпаниатор Игорь Кагамлык награждены благодарственными письмами организаторов и членов жюри конкурса.