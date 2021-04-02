Мурманский ансамбль танца «Радость» стал одним из победителей международного конкурса «Танцемания»

Мурманский ансамбль танца «Радость» представил регион в финале международного конкурса «Танцемания» в Москве. В соревновательном блоке танцоры исполнили хороводную плясовую «Заплетись плетень» и одержали победу в номинации «Народный танец».

Грандиозным завершением международного конкурса стал красочный гала-концерт в Государственном центральном концертном зале «Россия» с участием лучших танцевальных коллективов, в том числе и мурманских артистов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, международный конкурс «Танцемания» проходил в рамках 57-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям CID UNESCO.

В финале конкурса выступили 300 коллективов, отобранных экспертным жюри в рамках заочного этапа из 2 500 самодеятельных ансамблей танца из всех регионов России и стран СНГ.

Среди зрителей и экспертов были известные деятели культуры и искусства, звезды мирового балета, представители министерств культуры стран-участниц Конгресса и руководители Международного совета по танцу.