В город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»
Мурманский ансамбль танца «Сполохи» завоевал пять дипломов I степени на международном фестивале

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль танца «Сполохи» вернулся из Казани, где принял участие в LXIII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка». Конкурсные просмотры проходили с 10 по 13 мая. По итогам коллектив был удостоен пяти дипломов лауреата I степени в номинации «Народный танец»: «Соло» (Виктория Лупашку); «Дуэт» (Владимир Власенков и Денис Михайлюк); «Дебют»; Диплом в возрастной категории «13–15 лет»; Диплом в возрастной категории «Смешанная».

Кроме того, ансамбль был награждён двумя специальными дипломами «За сохранение традиций народного творчества».

Программа для участников включала не только конкурсные просмотры, но и мастер-классы от ведущих педагогов, а также обширную экскурсионную программу. Северяне посетили знаковые места столицы Татарстана — Казанский Кремль и этнографический комплекс «Туган Авылым».

Фестиваль «Восточная сказка» организован творческим объединением «Триумф» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. На одной сцене собрались тысячи участников из России, стран СНГ и Европы. Площадкой для выступлений стал концертный зал «Экият», выполненный в виде сказочного замка.

Ансамбль танца «Сполохи» появился в 1970 году как хореографическая группа хора русской народной песни. Впоследствии превратился в самостоятельный творческий коллектив. С 1984 года им руководит заслуженный работник культуры РФ Сергей Николаевич Прибытков. Ансамбль является одним из ведущих взрослых хореографических коллективов Северо-Запада России и настоящей школой хореографического мастерства. В 2015 и 2023 годах творческому объединению было присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации». Основа богатого репертуара ансамбля — русский народный танец и танцы народов России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567626/#&gid=1&pid=2

