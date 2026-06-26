«Мурманский Арбат» — праздник творчества и культуры

Забыть о будничной суете и окунуться в мир искусства, рукоделия и живой музыки мурманчане смогут 27 и 28 июня на улице Ленинградской.

В сегодня, в субботу, с 14.00 до 18.00 будут работать игровые площадки для детей, пройдут творческие мастер-классы для девочек (заколочки своими руками) и мальчиков (лепка из воздушного пластилина). Каждый ребёнок сможет перевоплотиться в любимого сказочного героя с помощью красочного аквагрима.

С 16.00 до 18.00 творческие коллективы Кольского Заполярья порадуют слушателей концертной программой.

А в воскресенье с 14.00 до 18.00 для детей будет работать игровая площадка «Лимбо», пройдёт мастер-класс по моделированию из воздушных шаров, а также выступят заполярные артисты.

Мероприятие может быть отменено из‑за погодных условий.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328521%2Fwall-120229555_122873