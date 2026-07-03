«Мурманский Арбат»: праздник творчества и хорошего настроения продолжается

4 и 5 июля с 14.00 и до 17 часов гости и жители Мурманска могут стать частью яркого городского праздника на улице Ленинградской. В программе — творческие мастер-классы на свежем воздухе, живая музыка, яркие номера от заполярных артистов и искренние эмоции.

Приходите на «Мурманский Арбат» — пусть этот выходной станет днем вдохновения и счастливых моментов, приглашает северян и гостей нашего региона администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32756&page=1