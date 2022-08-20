Мурманский архитектор представила проект культурного центра из морских контейнеров премьер-министру России Михаилу Мишустину

В рамках форума «Среда для жизни» премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел выставку, посвященную развитию строительной отрасли, и пообщался с участниками образовательной программы Архитекторы.рф.

В числе лучших молодых кадров страны во встрече, организованной ДОМ.РФ, принимала участие Екатерина Агеенко – архитектор Центра городского развития Мурманской области. Она рассказала о комплексном формировании комфортной среды в Арктике, проектах развития благоустройства в ЗАТО и важности креативных центров для молодёжи Заполярья.

Премьер-министр поблагодарил архитекторов за их работу и идеи.

«Вот именно эти идеи и идеи, каким образом сделать точку притяжения для жителей ваших городов, они точно абсолютно приведут нас к тому, чтобы наши города цвели и комфортное, благополучное на сегодняшний день жилье для людей радовало всех», – отметил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что это очень важно для достижения национальных целей развития.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Архитекторы.рф – это бесплатная лидерская программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры, градостроительства и государственного управления, реализуется ДОМ.РФ по поручению президента России с 2018 года.

Фото: http://government.ru/news/46277/