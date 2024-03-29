Мурманский архив открывает двери для любознательных

10 апреля Госархив Мурманской области гостеприимно распахнёт свои двери для всех желающих и предоставит мурманчанам и гостям нашего региона уникальную возможность прикоснуться к истории нашего края.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, посетителей ждут тематические выставки, квиз об истории архивного дела в Кольском Заполярье, лекции о мурманских журналистах военных лет и о вкладе сотрудников НКВД в промышленное освоение Кольского Заполярья, мастер-классы, сеансы ретрокинозала, и, конечно, экскурсии по архиву.

В фойе архива будут непрерывно транслироваться документальные фильмы из серии «Исторический детектив» и развернётся выставка «Мурманская область. Из истории создания», посвящённая 85-летию Мурманской области.

Кроме того, на протяжении всего дня будут организованы приём и консультирование посетителей по вопросам работы в читальном зале архива, предоставления справок социально-правового и тематического характера.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272743%2Fwall-139605315_26298