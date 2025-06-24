Мурманский арктический университет и колледжи региона вошли в топ-10 Национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников

Мурманский арктический университет и девять колледжей региона в различных отраслях вошли в топ-10 Национального рейтинга, подготовленного по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что были проанализированы данные почти пяти тысяч высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования России.

«Эти результаты – подтверждение высокого качества профессионального образования в Мурманской области. Первый Национальный рейтинг сформирован с учётом двух показателей: уровень трудоустройства выпускников и заработной платы ребят, которые вышли на работу», – сказал глава региона.

Кроме того, в Национальном рейтинге Мурманский арктический университет занял седьмое место среди 45 образовательных организаций в категории «Образование и педагогические науки». А по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» – 22-е место среди 83 российских вузов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, подготовка востребованных кадров для стратегических проектов Арктики – одна из важных задач плана «На Севере – жить!». Для этого правительство региона совместно с крупнейшими работодателями активно обновляют образовательную инфраструктуру, в том числе в МАУ. ВУЗ и региональные колледжи являются участниками федерального проекта «Профессионалитет». Так, до конца 2026 года в системе СПО Мурманской области будут функционировать 10 кластеров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549041/#&gid=1&pid=1