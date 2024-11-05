Мурманский арктический университет получит 300 млн рублей из федерального бюджета на создание центра инженерных разработок

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, учреждение вошло в перечень победителей дополнительного конкурсного отбора Минпромторга России.

В ведущем заполярном вузе реализуют передовой инженерно-технический комплекс, где будут заниматься разработками технологий и изделий для судоремонтной отрасли. Это позволит преподавателям, студентам и аспирантам работать по заказу действующих предприятий.

«Сроки реализации проекта – с 2024 по 2029 годы. Потенциальными заказчиками создаваемого центра станут АО «ГТЛК», ООО «Морской торговый порт «Лавна», «Судоремонтный завод «Нерпа» и другие. Общая сумма реализации проекта 651 млн рублей. 300 из них будут направлены в форме гранта из федерального центра», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщила первый проректор МАУ Мария Князева, Арктический центр морских инженерных разработок МАУ (АЦМИР МАУ) будет включать Конструкторское бюро, Центр прототипирования и опытно-экспериментального производства и Центр «Цифровые технологии для морской отрасли». В АЦМИР МАУ будут работать инженеры-исследователи из числа преподавателей и аспирантов университета, а также привлеченные специалисты из отрасли.

Ведущим академическим партнером по проекту является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет в рамках действующего Соглашения о партнерстве, заключенного по итогам работы Мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых в Мурманске.

«К проектам АЦМИР МАУ будут привлекаться студенты, преимущественно старших курсов, получающих в вузе морское, смежное инженерно-техническое и IT-образование. Например, обучающиеся по программам «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «Автоматизация технологических процессов и производств» и другим. При этом Центр будет доступен обучающимся и преподавателям вуза для реализации собственных инициативных проектов. Разработки Центра планируются к использованию в качестве практических кейсов для внедрения в образовательный процесс», – отметила Мария Князева.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, вуз ждёт масштабная модернизация. Ранее он стал кандидатом на включение в программу «Приоритет-2030», в рамках которой предусмотрена реализация трех стратегических проектов с совокупным бюджетом почти 800 млн рублей: «Морские технологии в Арктике»; «Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых»; «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Кроме того, университету дополнительно выделено более 1 млрд рублей на создание Берегового учебно-тренажерного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. Создание АЦМИР МАУ является частью работы вуза по стратегическому проекту «Морские технологии в Арктике».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/