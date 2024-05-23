Мурманский арктический университет получит порядка 10 млн рублей на реализацию проектов за победу в конкурсе Росмолодёжи

Стали известны победители конкурса «Росмолодёжь.Гранты» среди вузов в 2024 году. Всего на участие было подано 2575 заявок от 285 учебных заведений. Лучшими признаны 481 проект из учреждений 62 субъектов России, в том числе инициативы Мурманского арктического университета.

Победу в номинации #ты_не_один выиграл проект «Мост в Арктику» старшего преподавателя МАУ Михаила Уксусова. Инициатива направлена на социально-культурную адаптацию иностранных обучающихся МАУ через приобщение к ценностям, традициям, истории России и Мурманской области.

В номинации #сохраняй_природу выиграл эколого-образовательный интенсив «Хранители природы» студентки 4 курса МАУ Елизаветы Колесник. Проект предназначен для северян от 12 до 25 лет и включает серию образовательных и научно-исследовательских мероприятий, направленных на формирование экологически ценностных установок молодежи по сохранению биоразнообразия в системе особо-охраняемых природных территорий регионального значения.

В номинации #стирай_границы выиграл проект «Школа инклюзивного волонтера» студентки 5 курса МАУ Татьяны Горшиневой. Инициатива направлена на развитие добровольческого движения. Инициатива подразумевает проведение занятий для самых уязвимых категорий детей, чтобы помочь им адаптироваться, заполнить пробелы в знаниях по разным предметам.

В номинации #вдохновляй выиграл II всероссийский студенческий медиахакатон «Первые кадры» младшего научного сотрудника Мурманского арктического университета Алины Масленниковой. Проект направлен на обучение, поддержку и продвижение молодых операторов, режиссёров монтажа, звукорежиссёров, сценаристов и медиахудожников. На этот раз центральной темой станет проводимый в России Год семьи.

В номинации #открывай_страну выиграл проект «Арктика на карте молодёжных путешествий» студентки 4 курса МАУ Галины Заякиной. Автор планирует разработать маршрут и совершить экспедиции на Терский берег, провести серию мастер-классов и творческих встреч с представителями музеев, креативных индустрий и туристского сообщества. Итогом проекта станут прототипы туристских продуктов, наполненные новыми знаниями и эмоциями.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на реализацию проектов Мурманский арктический университет получит грантовую поддержку в объёме почти 10 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru