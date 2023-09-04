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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 10:00

Мурманский арктический университет получит порядка 1,2 млрд рублей: программа развития согласована набсоветом под руководством вице-премьера Дениса Мантурова

В рамках рабочего визита в Мурманскую область заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провёл 1 сентября заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Мы приняли ряд фундаментальных решений, взяли за основу программу долгосрочного развития университета до 2032 года и договорились о том, что ближайшее время, до конца первого квартала 2024 года, сформируем дополнительный бюджет на реализацию первоочередных направлений, которые требуются для вуза. Примерно на 1,2 млрд рублей. Это и бюджетные, и внебюджетные источники. Мы договорились, в том числе и с индустриальными партнёрами, которые входят в состав наблюдательного совета, и с другими компаниями, которые заинтересованы во взаимодействии с вузом на предмет реализации прикладных проектов в разных областях», – подчеркнул Денис Мантуров. В их числе вице-премьер назвал газо- и нефтедобычу, переработку, водные ресурсы, биотехнологии, развитие беспилотных технологий.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Дениса Мантурова за внимание к региону и университету, поддержку модернизации системы высшего образования, а также отметил, что важная общая задача – сделать так, чтобы всё больше ребят после окончания школы выбирали заполярные колледжи и вуз.

«В наших профессиональных колледжах мы делаем акцент на подготовку кадров именно для тех проектов, которые сегодня у нас реализуются. Такой же подход обозначен в программе развития Мурманского арктического университета, которая была рассмотрена сегодня. Её реализация поможет преобразить вуз с точки зрения инфраструктуры и с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров, в которых Мурманская область будет нуждаться с каждым годом всё сильнее, благодаря модернизации существующих производств и появлению новых масштабных проектов по развитию Арктической зоны России, поддержанных президентом Владимиром Путиным и правительством страны. Университет сможет выпускать специалистов, которые востребованы на территории Арктической зоны Российской Федерации. Это значит, что нашим ребятам, которые учатся в учреждениях СПО и в университете, мы даём возможность самореализации, достойный доход и интересное дело. Акцент на тех специальностях, которые будут востребованы на этих проектах в ближайшие 5, 10, 15 лет», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что с 2019 года с участием индустриальных партнёров университета реализован ряд важных проектов для улучшения инфраструктуры вуза: запущены несколько научных лабораторий, в их числе лаборатории логистики в Арктике, холодильного оборудования. Отремонтировано два этажа в общежитии для студентов. Созданы новые институты: медико-биологический институт, Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий. Выделено 82 млн рублей для создания лучших условий обучения медиков, включая новые кабинеты и медицинские кабинеты. Ремонт медицинского блока для будущих врачей будет завершён в текущем году. Кроме того, 20 млн рублей из областного бюджета направлено на создание 7 современных компьютерных классов для будущих судоводителей.

Открыты новые образовательные программы под запросы индустриальных партнёров, в том числе, под развитие Севморпути и развитие беспилотной авиации в Арктике.

Компания «ФосАгро» вложила более 235 млн рублей в развитие инфраструктуры и лабораторных комплексов в филиалах города Апатиты и Кировск. «Норникель» инвестировал в ремонт и приобретения оборудование для направления «Химия» и «Автоматизация производства и металлургии». «НОВАТЭК» выделил 150 млн рублей для ремонта корпуса Л, общежития и привлечение профессоров и работы научных групп.

«В итоге отремонтировано более 20 объектов социальной, учебной и научной инфраструктуры. Общий объём финансирования уже составил более 350 млн рублей», - отметил глава региона.

В рамках поездки также состоялась рабочая встреча вице-премьера и главы региона. На встрече были затронуты вопросы развития промышленности в регионе – по мнению Дениса Мантурова, Мурманская область обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств. В прошлом году создан региональный фонд развития промышленности – на текущий момент его капитализация составляет более 164 млн рублей. Также Денис Мантуров отметил, что судоремонтные предприятия региона могут воспользоваться льготным режимом – в случае заключения инвестиционного соглашения с Минпромторгом и Минфином они могут попасть под действие нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное развитие. Условием обнуления налога станет инвестирование предприятием не менее 20% выручки в собственное развитие, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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