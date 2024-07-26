Мурманский арктический университет расширяет международное сотрудничество: подписан новый договор с представителями Индии

В начале июля в Мурманском арктическом университете состоялась встреча ректора МАУ Ирины Шадриной и директора компании «Shiloh Sky High Services» Кумара Бабу Кочарла. С 2024 года этот новый международный партнёр Мурманского арктического университета на индийском образовательном рынке будет оказывать поддержку университету в привлечении иностранных студентов на обучение по программе «Лечебное дело».

Данная программа уже несколько лет очень востребована не только российскими абитуриентами, но и иностранными гражданами. На сегодняшний момент в МАУ обучается более 30 граждан Индии, и уже через 3 года мы будем поздравлять первых выпускников программы. Весенний семестр стал насыщенным для студентов: третий курс проходил практику в медицинских учреждениях Мурманска, а второй курс отправился на практику в Индию.

На этой неделе в Индии с рабочим визитом находилась Виктория Пиксендеева, начальник отдела профориентационной работы и организации приема в МАУ. Виктория Геннадьевна провела несколько встреч с потенциальными абитуриентами, рассказала им о возможностях университета и получении профессии врача.

Обучение по специальности «Лечебное дело» в Мурманском арктическом университете началось в 2019 году по инициативе правительства Мурманской области. В мае 2022 года открыт бюджетный и целевой набор, ориентированные на запрос медицинских организаций региона. Лекции ведут преподаватели МАУ, Петрозаводского государственного университета и Северного государственного медицинского университета Архангельска (СГМУ).

Для прохождения практики подписаны соглашения с ведущими лечебными учреждениями Мурманска, занятия проводят квалифицированные врачи и профессора. В настоящее время на факультете обучается более 150 студентов, включая 45 иностранных студентов из Индии, Азербайджана, Египта и Узбекистана.

В 2023 году по поручению губернатора Андрея Чибиса обновлены учебные аудитории и закуплено современное оборудование. На эти цели из средств регионального бюджета было направлено более 82 млн рублей. В 2025 году также при поддержке правительства Мурманской области планируется открытие аккредитационно-симуляционного центра для повышения качества практической подготовки врачей с использованием симуляторов.

Использование современного оборудования позволит студентам и медицинским работникам отрабатывать различные клинические сценарии в безопасной и контролируемой среде. Центр также будет играть ключевую роль в проведении аккредитации медицинских работников. Помимо этого, на базе нового объекта планируется проведение обучающих циклов для врачей и ординаторов, которые помогут им обновить свои знания и навыки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, приём документов для поступающих в Мурманский арктический университет по ЕГЭ на бюджетную очную и заочную формы обучения завершился 25 июля. 27 июля на сайте университета и на портале «Госуслуги» будут опубликованы окончательные конкурсные списки.

28 июля в 12.00 мск – окончание приёма оригиналов документа об образовании для поступающих по квотам. Оригинал аттестата/диплома можно предоставить через «Госуслуги» или лично в приёмную комиссию.

30 июля – публикация списков зачисленных по квотам и БВИ.

3 августа 12.00 мск – окончание приёма оригиналов документа об образовании для поступающих на основные конкурсные места.

5 и 8 августа – публикация списков зачисленных на основные конкурсные места.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/